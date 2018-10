Girls cross country running team members Lizzie Martel, Hannah Brisson, Mollyanne Fay, Flynn Barcomb, Alessandra Michaelides, Emma Chadwick, Natalie Preston, Heidi Stewart, Morgan Marckres and Olivia Miller-Johnson show off their hardware after a stellar performance at the Burnt Hills Invitational in Saratoga, N.Y. Both the boys’ and girls’ teams placed second overall in their respective categories. Joe Gonillo has all the details from the race in his Sport Shorts column and we have results from the MMU race below.

Mt. Mansfield Union Oct. 12

Essex results

Boys

Varsity 5K

6 Atticus Phinney-Anderson 18:27.26

9 Val Laverty 18:52.87

10 Ethan Boutin 18:53.78

12 Jaron Cummings 18:57.71

13 Aiden Philbrick 19:00.18

14 Braden Cummings 19:01.48

17 Gabe Streeter 19:21.73

18 Zach Brisson 19:26.26

19 Gabe White 19:27.51

24 Samuel Evans 19:44.52

29 Joey Lemire 19:53.92

30 Michael Baker 19:55.02

31 Charles Martell 19:56.06

37 Nevin Mack 20:21.59

40 Caleb Royance 20:36.08

41 Ebin Lagasse 20:39.73

44 Eli Bonning 21:03.89

46 Jack Giuliani 21:09.12

47 Drew Marcotte 21:10.43

48 Eli Jones 21:17.41

53 Nick Mendes 21:31.48

57 Kris Laverty 21:40.15

60 Jordan Kuzniak-Lewis 21:47.63

61 Jeremy Brennan 21:50.16

63 Ben Middleton 21:54.95

82 Calvin Jordan 23:11.88

87 Ethan Watt-Borrayo 24:20.89

91 Jacob Hall 25:48.60

92 Cade Larcom 25:57.45

96 Hiro Hayden 27:12.57

TEAM SCORES: 1. Mt. Mansfield 15; 2. Essex 48; 3. South Burlington 93; 4. Missisquoi 109; 5. Burlington 139.

Girls

Varsity 5K

17 Jess Eustis 24:06.44

20 Emma Boudreaux 25:00.49

21 Madison Spaeder 25:18.41

22 Emma Brott 25:33.04

23 Madisyn Larson 25:41.86

25 Regan Parent 26:17.74

26 Iza Logan 26:18.45

29 Macy Stubbs 26:26.09

30 August Spagnuolo-Chawla 26:51.65

31 Bridget Maher 27:16.59

32 Jane Suryanata 27:29.82

35 Nguyen Le 28:29.88

36 Vina Nguyen 30:56.48

38 Kate Porter 33:12.38

TEAM SCORES: 1. Mt. Mansfield 21; 2. Missisquoi 54; 3. Essex 78; 4. Burlington 88.