One of the larger events of the cross country running season, the Essex Invitational was ran on Saturday at the Essex Tree Farm.

Photos by Josh Kaufmann, CVNG.

Varsity Girls

8 Lizzie Martell 20:50.4

11 Natalie Preston 21:00.5

17 Hannah Brisson 21:22.3

22 Emma Chadwick 21:37.2

24 Olivia Miller-Johnson 21:48.1

27 Marckres Morgan 22:05.1

46 Heidi Stewart 23:09.5

TEAM SCORES: 1. Champlain Valley 21; 2. Essex 67; 3. U-32 115; 4. Burlington 141; 5. BFA-St. Albans 148; 6. Harwood 152; 7. South Burlington 165; 8. Mt. Mansfield 217; 9. Colchester 229; 10. Missisquoi 230; 11. Middlebury 256; 12. Spaulding 312.

JV Girls

12 Mollyanne Fay 23:51.0

15 Alessandra Michaelides 24:03.6

20 Ary Wilson 24:18.1

21 Courtney Himes 24:27.8

27 Katie Miller-Johnson 25:02.3

33 Jess Eustis 25:30.5

37 Flynn Barcomb 25:48.2

43 Emma Bordeaux 26:19.1

46 Madison Spaeder 26:39.3

50 Regan Parent 27:02.8

52 Abigail Monahan 27:08.6

62 Emma Brott 27:47.3

70 August Spagnuolo Chawla 28:22.3

72 Madisyn Larson 28:24.4

87 Jane Suryanata 29:43.1

91 Macy Stubbs 29:52.2

118 Lily Burnett 36:00.7

124 Vina Nguyen 38:12.7

Varsity Boys

1 Henry Farrington 15:59.5

4 Peter Alden 16:49.7

9 Jake Wagner 16:59.0

12 Brady Martisus 17:07.3

14 Liam Mack 17:25.1

15 Ben Stewart 17:32.5

19 Charles Martell 17:53.9

TEAM SCORES: 1. Essex 38; 2. U-32 70; 3. Burlington 80; 4. Mt. Mansfield 126; 5. Champlain Valley 132; 6. South Burlington 180; 7. BFA-St. Albans 225; 8. Harwood 225; 9. Middlenury 242; 10. Colchester 299; 11. Peoples 321; 12. Stowe 324; 13. Vergennes 364; 14. Spaulding 380; 15. Missisquoi 423; 16. Rice 461; 17. 464.

JV Boys

1 Connor Goodrich 18:10.4

2 Walker Stapleton 18:35.4

5 Kurt Dirmaier 19:07.8

6 Atticus Phinney-Anderson 19:18.5

7 Ethan Boutin 19:21.7

8 Val Laverty 19:23.1

13 Jaron Cummings 19:32.1

15 Nathan Wu 19:32.8

26 Aiden Philbrick 20:01.3

29 Gabe Streeter 20:12.8

35 Joey Lemire 20:24.2

37 Zach Brisson 20:24.5

39 Braden Cummings 20:41.1

40 Matt Hull 20:41.9

43 Samuel Evans 20:48.9

45 Gabe White 20:54.6

55 Ebin Lagasse 21:23.9

56 Drew Marcotte 21:26.4

76 Jack Giuliani 22:03.2

79 Jeremy Brennan 22:09.0

81 Nevin Mack 22:17.1

83 Eli Jones 22:21.6

84 Caleb Royance 22:26.1

98 Jordan Kuzniak-Lewis 23:12.0

103 Ben Middleton 23:23.3

109 Kris Laverty 23:37.1

110 Eli Bonning 23:38.6

111 Ben Schmida 23:39.4

114 Calvin Jordan 23:42.7

177 Hiro Hayden 30:06.0